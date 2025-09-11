До конца года в Кыргызстане заработают все камеры фиксации нарушений ПДД

До конца 2025 года в Кыргызстане начнут работать все видеокамеры, фиксирующие нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения.

В рамках первого этапа проекта установлены 90 стационарных и 20 мобильных аппаратно-программных комплексов для фото- и видеофиксации нарушений.

Камеры размещены на следующих трассах:

Бишкек — Ош;

Бишкек — Чалдовар;

Бишкек — Нарын — Торугарт;

дорога в международный аэропорт «Манас»;

трасса к КПП «Ак-Жол».

Кроме того, на дороге Бишкек — Нарын — Торугарт дополнительно установили 16 комплексов «Ураган». Сейчас аналогичные устройства монтируются и в Иссык-Кульской области.