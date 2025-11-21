Против насилия. В 80 процентах школ КР установили камеры видеонаблюдения

В 80 процентах школ Кыргызстана установили камеры видеонаблюдения и подключили к ситуационному центру МВД. Об этом говорится в исследовании, посвященном проблеме насилия в школах республики.

По данным Министерства просвещения, в мобильном приложении «Э-Кундолук» (электронный дневник) появился раздел «Не бойся, сообщи!». Каждый ученик, столкнувшийся с правонарушениями, может обратиться через приложение — информация сразу поступает в Минпросвещения и МВД, что позволяет оперативно принимать меры. За полгода, по словам чиновников, поступило более 2 тысяч сообщений от учащихся.

«Все сообщения в приложении «Э-Кундолук» поступают анонимно. По информации о физическом насилии или вымогательствах денег незамедлительно проводим работу. Если факты подтверждаются, то регистрируем их, если не подтверждаются, то организуем профилактическую работу», — пояснила 24.kg начальник отдела Службы безопасности МВД по координации и контролю инспекции по делам несовершеннолетних Нуржан Адылова.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в бюджете предусмотрено 46 миллионов сомов для установки камер видеонаблюдения в столичных школах.