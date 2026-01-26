12:31
Происшествия

В Бишкеке девушка скончалась от ножевого ранения, подозреваемый задержан

В Бишкеке девушка скончалась от ножевого ранения. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, 26 января 2026 года примерно в 9.01 в службу 102 поступила информация, что в одной из частных гостиниц на улице Кулиева мужчина нанес ножевое ранение девушке, от которого она скончалась на месте.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления. Установлено, что Д.М. и Р.Э. длительное время имели любовную связь. 26 января после распития спиртных напитков между ними произошла ссора, в ходе которой Р.Э. нанесла подозреваемому ножевое ранение в руку. В ответ он ударил девушку ножом в шею.

Следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье 122 («Убийство») УК КР.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека
Подозреваемый 2002 года рождения задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела.
