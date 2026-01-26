12:30
Происшествия

В Чуйской области задержан подозреваемый в совершении мошенничества

20 декабря 2025 года в ОВД Сокулукского района с заявлением обратился гражданин С.М. о принятии мер в отношении малознакомого гражданина, представившегося именем А.. 2 ноября 2025 года, войдя в доверие заявителю, он приобрел у него корову стоимостью 102 тысячи 500 сомов, однако до настоящего времени не оплатил. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, после совершения сделки подозреваемый отключил мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Данное заявление было зарегистрировано и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции установлено подозреваемое лицо. Им оказался гражданин А.А., 1975 года рождения, который в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В ходе следствия установлена причастность гражданина А.А. к совершению более пяти аналогичных преступлений на территории Сокулукского района. В настоящее время также проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Чуйской области и Бишкека.

Расследование продолжается.

Граждан, пострадавших от действий вышеуказанного лица, просим обратиться в ОВД Сокулукского района либо по телефонам: 0997777993, 0705818182.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/359252/
