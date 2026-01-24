10:21
Гражданин КР приговорен к 3,3 года за незаконный экспорт оружия из США в Россию

Федеральный суд Бруклина приговорил гражданина Кыргызстана С.Ж. к 3,3 года лишения свободы за сговор с целью незаконного экспорта оружия американского производства. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Заседание проходило под председательством окружного судьи Гектора Гонсалеса. Подсудимый незаконно экспортировал из Соединенных Штатов в Россию через территорию КР огнестрельное оружие и боеприпасы на сумму свыше $1,5 миллиона.

Как отмечается, 47-летний кыргызстанец не имеет статуса постоянного резидента США и после вынесения приговора подлежит депортации.

Согласно материалам дела, С.Ж. является владельцем оружейной компании в Бишкеке. С марта 2020 года он вместе с сообщниками планировал и осуществлял экспорт огнестрельного оружия, находящегося под контролем Министерства торговли Соединенных Штатов (DOC), из США в Россию. Всего мужчина экспортировал оружия и боеприпасов на сумму $1 миллион 582 тысячи 836. В рамках одной сделки он заключил пятилетний контракт на $900 тысяч с американской компанией на поставку оружия в Кыргызстан. При этом в выданной лицензии на экспорт прописан запрет на реэкспорт оружия в РФ.

Тем не менее кыргызстанец экспортировал оружие из США в Россию через КР, включая полуавтоматические гибридные винтовки-пистолеты.

В рамках другой сделки подсудимый реэкспортировал в РФ через Кыргызстан пять винтовок, приобретенных у второй американской фирмы. Выданная лицензия также запрещала вывоз оружия за пределы КР. Отмечается, что винтовки этой компании использовались российскими военными снайперами, в том числе подразделениями, участвовавшими в ключевых боях на территории Украины.

Кроме того, фигурант дела участвовал в незаконном реэкспорте американских боеприпасов через Италию в Кыргызстан и далее в Россию. Совместно с другими лицами он заказал и получил 13 тысяч патронов на $23 тысячи от третьей американской организации, которые доставлены в Бишкек через Италию. Лицензия предусматривала, что боеприпасы должны оставаться на территории этой страны, однако они незаконно вывезены. По имеющимся данным, боеприпасы этой компании также использовались в войне РФ против Украины.

Напомним, гражданин КР задержан 24 января 2025 года в Лас-Вегасе, где посещал выставку Shooting, Hunting and Outdoor Trade (SHOT) Show и встречался с американскими поставщиками.
