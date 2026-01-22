В Иссык-Кульской области спасены двое жителей, застрявших в горах на машине

В Тонском районе Иссык-Кульской области спасатели помогли выбраться гражданам, которые не смогли самостоятельно спуститься после поломки машины. Об этом сообщили в пресс-центре МЧС Кыргызстана.

По предварительным данным, автомобиль сломался на участке Коль-Бел недалеко от села Коргонду-Булак. Люди замерзли и обратились за помощью, позвонив на номер 112.

Фото МЧС

Для проведения поисково-спасательных работ был направлен расчет из четырех сотрудников Тонского районного подразделения МЧС № 38. Спасатели обнаружили двух пострадавших — мужчину и женщину — и доставили их в село Боконбаево.

По данным МЧС, их состояние удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.