Новый американский истребитель F-15EX впервые поднялся в небо

Новый американский истребитель F-15EX Advanced Eagle совершил первый полет и провел в воздухе 90 минут. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Известно, что в новой версии усилили конструкции фюзеляжа и крыла, боевой самолет получил усовершенствованные системы управления полетом, радио- и спутниковой связи, новую систему отображения основных параметров на нашлемный дисплей (HUD). Одна из боевых конфигураций истребителя предполагает оснащение 22 ракетами класса «воздух-воздух», а другая — 8 ракетами класса «воздух-воздух» и 28 корректируемыми авиационными бомбами SDB.

Первые два F-15EX Advanced Eagle военные получат в этом году, поставка еще шести ожидается в 2023 году. Со временем количество должно возрасти — ВВС США намерены приобрести как минимум 76 новых истребителей.

Get an EX-cellent view of the #F15EX as it takes to the skies during its first flight. We'll be delivering the first two jets to the @USAirForce soon. #ReadyAF pic.twitter.com/80cDgVoYKL — Boeing Defense (@BoeingDefense) February 2, 2021

В итоге, отметило издание The Drive, новый F-15EX Advanced Eagle в будущем способен заменить базовую версию и F-15C/D.