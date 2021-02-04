Новый американский истребитель F-15EX впервые поднялся в небо

Новый американский истребитель F-15EX Advanced Eagle совершил первый полет и провел в воздухе 90 минут. Об этом сообщил портал @hi-tech.
Известно, что в новой версии усилили конструкции фюзеляжа и крыла, боевой самолет получил усовершенствованные системы управления полетом, радио- и спутниковой связи, новую систему отображения основных параметров на нашлемный дисплей (HUD). Одна из боевых конфигураций истребителя предполагает оснащение 22 ракетами класса «воздух-воздух», а другая — 8 ракетами класса «воздух-воздух» и 28 корректируемыми авиационными бомбами SDB.
Первые два F-15EX Advanced Eagle военные получат в этом году, поставка еще шести ожидается в 2023 году. Со временем количество должно возрасти — ВВС США намерены приобрести как минимум 76 новых истребителей.
В итоге, отметило издание The Drive, новый F-15EX Advanced Eagle в будущем способен заменить базовую версию и F-15C/D.
F-15E способен развивать скорость до