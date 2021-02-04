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Техноблог

Новый американский истребитель F-15EX впервые поднялся в небо

Фото @BoeingDefense. Истребитель F-15EX Advanced Eagle

Новый американский истребитель F-15EX Advanced Eagle совершил первый полет и провел в воздухе 90 минут. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Известно, что в новой версии усилили конструкции фюзеляжа и крыла, боевой самолет получил усовершенствованные системы управления полетом, радио- и спутниковой связи, новую систему отображения основных параметров на нашлемный дисплей (HUD). Одна из боевых конфигураций истребителя предполагает оснащение 22 ракетами класса «воздух-воздух», а другая — 8 ракетами класса «воздух-воздух» и 28 корректируемыми авиационными бомбами SDB.

Первые два F-15EX Advanced Eagle военные получат в этом году, поставка еще шести ожидается в 2023 году. Со временем количество должно возрасти — ВВС США намерены приобрести как минимум 76 новых истребителей.

В итоге, отметило издание The Drive, новый F-15EX Advanced Eagle в будущем способен заменить базовую версию и F-15C/D.

F-15E способен развивать скорость до 3 тысяч километров в час. Его боевой радиус составляет примерно 1 тысячу 270 километров. Он вооружен 20-миллиметровой авиационной шестиствольной пушкой M61A1 Vulcan с боезапасом 510 снарядов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/182259/
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