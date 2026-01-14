ГКНБ: Экс-глава ГНС признал вину, государству вернули 4,3 миллиарда сомов

Государственный комитет национальной безопасности прокомментировал обвинительный приговор Ленинского районного суда Бишкека в отношении бывшего председателя Налоговой службы Алтынбека Абдувапова и его заместителя Исламбека Кыдыргычова.

Как сообщили в ГКНБ, обоих фигурантов задержали 6 декабря 2024 года в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 337 части 3 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Преступления совершены до вступления в силу поправок, ужесточивших ответственность за коррупционные и должностные правонарушения. В связи с этим суд применил нормы прежней редакции Уголовного кодекса, допускавшие назначение штрафа при признании вины и заключении процессуального соглашения.

В ходе следствия все фигуранты полностью признали вину и возместили государству ущерб на сумму 4 миллиарда 307 миллионов сомов.

По данным спецслужб, признательные показания и следственно-оперативные мероприятия позволили выявить и демонтировать устойчивую коррупционную схему в системе Налоговой службы с участием должностных лиц и сотрудников управления проверок центрального аппарата ГНС.

В ГКНБ отметили, что результаты расследования способствовали выполнению налоговыми органами плана по сбору налогов и страховых взносов в 2025 году в полном объеме и обеспечили дополнительные поступления в 40 миллиардов сомов.

Расследование в отношении других фигурантов дела продолжается. О его итогах и принятых мерах общественность проинформируют дополнительно, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, по приговору Алтынбек Абдувапов и Исламбек Кыдыргычов должны оплатить штрафы в 400 и 300 тысяч сомов в доход государства. Оба лишены права занимать определенную должность, классных чинов и наград.