18:57
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

В Бишкеке задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от патруля

В Бишкеке сотрудники управления Патрульной службы милиции задержали водителя автомобиля Lexus, который попытался скрыться от правоохранителей.

По данным УПСМ, машина привлекла внимание патруля из-за подозрительных маневров на дороге. При подаче сигнала об остановке водитель не подчинился законным требованиям работников милиции и попытался уйти от преследования, грубо нарушая ПДД и создавая угрозу безопасности окружающих.

В результате оперативных действий транспортное средство остановлено. В ходе проверки выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол о правонарушении, автомобиль водворен на штрафную стоянку.

В УПСМ напомнили, что управление авто в нетрезвом состоянии является одним из наиболее опасных нарушений и влечет строгую ответственность в соответствии с законодательством.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357432/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во время проверки документов — УПСМ
Пьяный водитель в Бишкеке пытался скрыться от милиции и выбросил ключи от авто
Сколько пьяных водителей задержали в Новый год, рассказали в ГУОБДД
В Бишкеке на улице 7 Апреля насмерть сбили пешехода. Водитель был пьян
Шпионы, банные рейды и пьяный министр: самые громкие скандалы 2025 года
«Не признавал вины, пока не увидел видео»: пьяный водитель опроверг сам себя
На год лишили водительских прав бывшего министра науки Бактияра Орозова
Решил «проверить на вкус»: пьяный водитель в Бишкеке выпил реагент
УОБДД Чуйской области подтвердило. Экс-министр науки сел за руль нетрезвым
В Бишкеке пьяный мужчина угрожал ножом прохожим
Популярные новости
В&nbsp;Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на&nbsp;юге Кыргызстана В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на юге Кыргызстана
В&nbsp;Бишкеке задержан несовершеннолетний, угнавший автомобиль В Бишкеке задержан несовершеннолетний, угнавший автомобиль
В&nbsp;Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во&nbsp;время проверки документов&nbsp;&mdash; УПСМ В Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во время проверки документов — УПСМ
Протестующие в&nbsp;Иране взяли под контроль города Абданан и&nbsp;Малекшахи&nbsp;&mdash; СМИ Протестующие в Иране взяли под контроль города Абданан и Малекшахи — СМИ
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
11 января, воскресенье
18:51
Мэр города Ош выступил с инициативой назвать улицу в честь Баямана Эркинбаева Мэр города Ош выступил с инициативой назвать улицу в че...
18:44
В Бишкеке задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от патруля
18:27
Десять главных тенденций развития ИИ в наступившем году представили в Китае
18:16
Европа обсуждает размещение войск НАТО в Гренландии на фоне заявлений Трампа
17:56
На АЗС в Бишкеке пьяный мужчина напал на водителя и угнал автомобиль