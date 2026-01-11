В Бишкеке задержали пьяного водителя, пытавшегося скрыться от патруля

В Бишкеке сотрудники управления Патрульной службы милиции задержали водителя автомобиля Lexus, который попытался скрыться от правоохранителей.

По данным УПСМ, машина привлекла внимание патруля из-за подозрительных маневров на дороге. При подаче сигнала об остановке водитель не подчинился законным требованиям работников милиции и попытался уйти от преследования, грубо нарушая ПДД и создавая угрозу безопасности окружающих.

В результате оперативных действий транспортное средство остановлено. В ходе проверки выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол о правонарушении, автомобиль водворен на штрафную стоянку.

В УПСМ напомнили, что управление авто в нетрезвом состоянии является одним из наиболее опасных нарушений и влечет строгую ответственность в соответствии с законодательством.