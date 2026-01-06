Наркосеть с оборотом $2,3 миллиона ликвидировали в Узбекистане

Правоохранители задержали в столице Узбекистана троих мужчин, которые продавали наркотики через Telegram-бот. Преступники принимали оплату исключительно в криптовалюте для сохранения анонимности, сообщило издание «Курсив».

Спецоперация прошла в Юнусабадском районе Ташкента. Задержанные администрировали канал и обрабатывали заказы непосредственно в момент захвата. Общий оборот группы составил около $2,3 миллиона.

При обысках оперативники изъяли:

ноутбуки и телефоны;

SIM-карты и банковские карты;

партии наркотиков (включая 550 доз сильнодействующих веществ).

Следствие установило, что фигуранты провели тысячи операций через зарубежные криптокошельки. Так они скрывали доходы и легализовали преступную прибыль.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статьям о незаконном обороте наркотиков и легализации доходов.