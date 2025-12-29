Задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с автомашинами

Задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с автомашинами, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 26 марта 2025 года в ОВД Аламединского района с заявлением обратился гражданин С.С., 1987 года рождения, о принятии мер в отношении гражданина по имени М., который в 2024 году, войдя к нему в доверие, обманным путем завладел автомобилями Toyota Hilux 2018 года выпуска стоимостью $23 тысячи, Honda Stream 2003 года выпуска стоимостью $7 тысяч, Hyundai Sonata 2018 года выпуска стоимостью $15 тысяч, а также денежными средствами в размере $20 тысяч. При этом обещал рассчитаться строительным бетоном, однако до настоящего времени скрывался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (Мошенничество) УК КР.

В августе 2025 года следственной службой ОВД Аламединского района было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого гражданина Б.М. В отношении него была (заочно) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего он был объявлен в розыск и заведено розыскное дело.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение разыскиваемого Б.М., 1988 года рождения. Он задержан в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление других возможных преступлений, совершенных задержанным.



