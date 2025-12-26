Убийство женщины бывшим мужем: расследованием дела займется ГКНБ

Дальнейшим расследованием жестокого убийства женщины, совершенного супругом, займется ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Отмечается, что согласно указанию председателя спецслужбы Камчыбека Ташиева, уголовное дело было принято в производство центрального аппарата ГКНБ, создана следственно-оперативная группа и начато расследование.

«Высшим политическим руководством страны уже озвучена четкая позиция по данному вопиющему факту, подрывающему устои общественной безопасности и базовые семейные ценности, а трагедия требует принципиальной правовой оценки», — отметили в ГКНБ.

По данным ведомства, в ходе расследования стали известны новые обстоятельства — у убитой был временный охранный ордер, а подозреваемый совершил преступление газо-травматическим оружием, которое он хранил незаконно.

«По результатам расследования обвиняемому будет дана окончательная юридическая оценка, как и другим лицам, чьи действия или бездействие могли стать причиной и создать условия для совершения данного жестокого убийства», — заключили в ГКНБ.

Напомним, 23 декабря в столице мужчина застрелил бывшую жену. Сообщалось, что он является бывшим милиционером и баллотировался в депутаты городского кенеша.