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Общество

Югу нужна новая дорога

Майлуу-Суу и Таш-Кумыр — два города на юге Кыргызстана, как два соседа через забор. Между ними расстояние всего 22 километра по прямой, но в реальности — пропасть. Один развивается, другой стагнирует. Один в потоке трассы и у границы, другой — в логистическом тупике. Майлуу-Суу — это город с героическим прошлым, но без уверенного завтра. Он словно замер, в стороне от развивающейся инфраструктуры и планов на будущее. А ведь достаточно построить прямую автодорогу через ущелье — всего 25–30 километров, — и этот «тупик» станет транзитом для туристов из соседних стран, вдоль производства. Два города смогут дышать в унисон, дополняя друг друга, и оживят весь юг республики.

Майлуу-Суу и Таш-Кумыр: два города — два потенциала

Майлуу-Суу в советское время был так называемым почтовым ящиком с московским обеспечением. С 1946 по 1967 год здесь добывали уран. Затем он славился крупнейшим электроламповым заводом, обеспечивающим лампами накаливания весь Советский Союз. Сегодня город находится в изоляции. Он как будто доживает свой век. Молодежь из него уезжает, потому что не видит перспектив, проектов развития в городе нет, бизнес сюда не идет.

Таш-Кумыр — это совсем другая картина. Современная промышленная база: цемент, уголь, энергетика. Есть потенциал для кремниевого и гипсового производства. Само расположение у границы с Узбекистаном и вдоль железной дороги и автомобильной трассы — бонус для развития.

Но если посмотреть на эти два города как на одно целое, то их потенциал увеличивается в разы.

Вместе они могут стать ядром южной агломерации. Один индустриальный, другой сервисно-рекреационный. Их связка даст новый импульс региону.

Кроме того, проектируемая дорога Майлуу-Суу — Таш-Кумыр пройдет по уникальным живописным местам. Через склоны в зарослях арчи, мимо охристых скал, марсианских ландшафтов, не хуже, чем в Гранд-Каньоне, вдоль реки Нарын и, наконец, к водохранилищу, скрытому между скал, как природный амфитеатр. Это не просто дорога, это готовый туристический маршрут.

Туризм и Узбекистан

Граница с Узбекистаном всего в получасе езды от новой дороги.

Это создает доступ к миллионам потенциальных туристов из Ферганской долины — Андижана, Намангана, Ферганы, а в перспективе и из Ташкента, Самарканда, Бухары.

Уже через год в районе Таш-Кумыра может появиться международная рекреационная зона с пляжами, лодочными станциями, кемпингами и мини-гостиницами, кафе, ремесленными рынками, фотозонами. Водохранилище у Таш-Кумыра может стать жемчужиной южного туризма.

Технические параметры дороги:

  • Протяженность трассы — около 25–30 километров.
  • Строительство тоннелей не требуется.
  • Инженерные решения: серпантины, укрепления, дренаж.
  • Срок реализации: 12–18 месяцев.
  • Оценка бюджета: $40–60 миллионов.
  • Окупаемость: высокая — за счет мультиэффекта.

Что даст проект дороги между Майлуу-Суу и Таш-Кумыром

1. Экономический эффект:

  • сокращение пути в три раза;
  • снижение логистических затрат;
  • поддержка малого и среднего бизнеса и транспорта.

2. Промышленный эффект:

  • расширение рынков для продукции Таш-Кумыра;
  • возрождение предприятий Майлуу-Суу;
  • приток инвесторов и новых производств.

3. Градостроительный эффект:

  • образование агломерации на 50–60 тысяч человек;
  • рост строительства и занятости;
  • новая точка равновесия для юга.

4. Социальный эффект:

  • возврат молодежи;
  • повышение доходов и комфорта жизни;
  • формирование будущего без оттока населения.

5. Туристический эффект:

  • новая зона притяжения;
  • совместный кластер с Узбекистаном;
  • устойчивое развитие сферы услуг.

6. Геополитический эффект:

  • независимость от анклавов;
  • внутренняя связанность юга;
  • интеграция отдаленных регионов.

7. Экологический эффект:

  • бережное прохождение дороги через арчовые редколесья и галерейные леса;
  • восстановление деградированных склонов путем посадки деревьев;
  • создание зеленых зон вдоль дороги — смотровых площадок, экотроп и рекреационных стоянок;
  • поддержка биоразнообразия и формирование «зеленого коридора» в южной долине Нарына.

Примеры из Европы: сила «двойных городов»

В Европе успешно реализованы модели «двойных городов», которые различаются по профилю, но усиливают друг друга через транспортную и экономическую интеграцию.

Например:

Франкфурт-на-Одере (Германия) и Слубице (Польша) — университет и наука с одной стороны, рынок и логистика — с другой;

Герлиц — Згожелец — еще одна немецко-польская пара, где часть Герлица — культурный центр, а Згожелец — жилая и торговая зона;

Мюнстер — Оснабрюк — автономные города, но объединенные в одну агломерационную систему.

Майлуу-Суу и Таш-Кумыр — идеальные кандидаты для кыргызской версии такой модели: два разных характера, одна судьба. Если их связать дорогой, то будет создан не просто маршрут, будет создана новая точка роста.

Автор: Омурбек Текебаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в ФРГ
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334388/
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