Общество

В Таш-Кумыре демонтируют незаконные торговые точки вдоль автодороги

В Таш-Кумыре демонтируют незаконные торговые точки вдоль автодороги Бишкек — Ош. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза

По ее данным, проверку проводит региональное управление службы по земельному и водному надзору по Джалал-Абадской области совместно с представителями органов местной власти.

По итогам рейда с обочин убрали 21 торговую точку. Все они находились в пределах 14-метровой охранной зоны автотрассы. Владельцам даны разъяснения, после чего объекты перенесли за пределы установленной линии.

В микрорайоне Куруучулар также демонтировали пять торговых объектов вдоль дороги на территории рынка «Кыргызбай-Ата».
