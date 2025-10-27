11:23
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Происшествия

Вице-мэр Таш-Кумыра задержан за махинации с землей

ГКНБ сообщил о задержании двух должностных лиц мэрии Таш-Кумыра по делу о незаконном выводе муниципальных земель.

По данным ведомства, чиновники муниципалитета организовали схему по незаконному переводу земельных участков в частную собственность в пользу родственников и аффилированных лиц. Речь идет об участках, расположенных в Шамалды-Сае, селах Тендик, Чуйут-Сай и Кызыл-Алма Ноокенского района, которые до 2024 года входили в состав Таш-Кумыра.

Как отмечается, земельные аукционы проводились фиктивно, по заниженным ценам, что нанесло бюджету мэрии крупный ущерб. Кроме того, выявлены факты незаконного выделения участков под коммерческие объекты в водоохранной зоне и санитарно-защитной полосе вдоль железных дорог.

22 октября сотрудники ГКНБ задержали и водворили в СИЗО вице-мэра Таш-Кумыра К.Н.А. и директора департамента муниципальной собственности К.У.А.

Следственные органы проводят дальнейшие оперативные мероприятия для установления возможной причастности других должностных лиц к коррупционной схеме.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348621/
просмотров: 387
Версия для печати
Материалы по теме
Делегация ГКНБ приняла участие в конференции СНГ по противодействию терроризму
Источники: ГКНБ задержал правозащитницу Динару Назаркулову
ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
В Таш-Кумыре демонтируют незаконные торговые точки вдоль автодороги
В Майлуу-Суу у бывшего милиционера нашли арсенал оружия и тысячу патронов
ГКНБ вернул государству незаконно приватизированные объекты в Каинды
Выявлены грубые нарушения при строительстве жилого комплекса «Мадина резиденс»
Бизнесмен в Оше использовал форму прокурора, чтобы избежать штрафов
Камчыбек Ташиев принял участие в заседании Совета руководителей спецслужб СНГ
Мэр Манаса поблагодарил Ташиева за то, что тот «отлупил» его и спикера горкенеша
Популярные новости
Четвертое за&nbsp;сутки землетрясение в&nbsp;Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии Четвертое за сутки землетрясение в Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии
Дело о&nbsp;кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной Дело о кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной
В&nbsp;Бишкеке женщина выпала с&nbsp;балкона В Бишкеке женщина выпала с балкона
Источники: ГКНБ задержал правозащитницу Динару Назаркулову Источники: ГКНБ задержал правозащитницу Динару Назаркулову
Бизнес
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Переводы из&nbsp;России в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; моментально, удобно и&nbsp;без комиссии Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в&nbsp;Нарыне KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
27 октября, понедельник
11:10
Генплан-2050. Количество станций скорой помощи в Бишкеке планируют утроить Генплан-2050. Количество станций скорой помощи в Бишкек...
11:06
В городе Ош прошли Дни Японии
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 октября
10:58
На телефон доверия для детей Минтруда КР поступает более 190 звонков в сутки
10:54
Генплан-2050. Школы и детсады в Бишкеке обещают сделать доступнее