Вице-мэр Таш-Кумыра задержан за махинации с землей

ГКНБ сообщил о задержании двух должностных лиц мэрии Таш-Кумыра по делу о незаконном выводе муниципальных земель.

По данным ведомства, чиновники муниципалитета организовали схему по незаконному переводу земельных участков в частную собственность в пользу родственников и аффилированных лиц. Речь идет об участках, расположенных в Шамалды-Сае, селах Тендик, Чуйут-Сай и Кызыл-Алма Ноокенского района, которые до 2024 года входили в состав Таш-Кумыра.

Как отмечается, земельные аукционы проводились фиктивно, по заниженным ценам, что нанесло бюджету мэрии крупный ущерб. Кроме того, выявлены факты незаконного выделения участков под коммерческие объекты в водоохранной зоне и санитарно-защитной полосе вдоль железных дорог.

22 октября сотрудники ГКНБ задержали и водворили в СИЗО вице-мэра Таш-Кумыра К.Н.А. и директора департамента муниципальной собственности К.У.А.

Следственные органы проводят дальнейшие оперативные мероприятия для установления возможной причастности других должностных лиц к коррупционной схеме.