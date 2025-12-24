В Оше милиция спасла пятилетнюю девочку, оставленную ночью в машине на морозе

В Оше сотрудники Патрульной службы милиции спасли пятилетнюю девочку, оставленную одну в машине в ночной холод. Об этом сообщили в пресс-службе УВД.

Инцидент произошел сегодня около 3.20 на автостоянке Ошского международного аэропорта. Во время ночного патрулирования милиционеры заметили в закрытом авто Daewoo Nexia спящую маленькую девочку. Она находилась в салоне одна, двери были заперты.

Патрульные попытались найти владельца автомобиля, однако из-за сильного ночного холода поняли, что ребенку грозит переохлаждение. Сотрудники милиции вскрыли дверь и достали девочку, предоставив ей необходимую медицинскую помощь.

По словам очевидцев, ребенок спал в машине около четырех часов. Девочку передали родителям после разъяснительной беседы.

В УВД призвали родителей не оставлять детей без присмотра и напомнили, что безопасность ребенка зависит прежде всего от ответственности взрослых.