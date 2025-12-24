Мужчин в женской одежде задержали после ночной драки в Бишкеке

В одном из ночных клубов Бишкека произошла драка между двумя мужчинами в женской одежде. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ столицы.

На место прибыли сотрудники милиции, которые доставили участников инцидента в ближайшее отделение. По данным правоохранительных органов, в ходе медицинского освидетельствования установлено, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанные вели себя агрессивно и выражались в адрес сотрудников милиции нецензурной бранью, нарушая общественный порядок.

Оба гражданина доставлены в УВД Октябрьского района. По постановлению районного суда Бишкека их водворили в спецприемник СОБ ГУВД столицы.

Пресс-служба УПСМ отмечает, что проверка обстоятельств продолжается.