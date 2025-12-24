10:24
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Происшествия

Мужчин в женской одежде задержали после ночной драки в Бишкеке

В одном из ночных клубов Бишкека произошла драка между двумя мужчинами в женской одежде. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ столицы.

На место прибыли сотрудники милиции, которые доставили участников инцидента в ближайшее отделение. По данным правоохранительных органов, в ходе медицинского освидетельствования установлено, что оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанные вели себя агрессивно и выражались в адрес сотрудников милиции нецензурной бранью, нарушая общественный порядок.

Оба гражданина доставлены в УВД Октябрьского района. По постановлению районного суда Бишкека их водворили в спецприемник СОБ ГУВД столицы.

Пресс-служба УПСМ отмечает, что проверка обстоятельств продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355751/
просмотров: 1127
Версия для печати
Материалы по теме
Массовая драка произошла ночью в районе «Асанбай центра» в Бишкеке
Задержан сотрудник милиции по подозрению в изнасиловании школьницы
Скрывался с апреля. В Бишкеке задержан подозреваемый в избиении мужчины
В Бишкеке пассажира вытолкнули из автобуса: обстоятельства выясняются
«Быстрые деньги» обернулись обманом: в Оше 15 человек стали жертвами аферы
В Бишкеке задержали подозреваемых в мошенничестве на почти $30 тысяч
В Араванском районе задержаны экс-чиновники, подозреваемые в коррупции
В Сокулуке женщина скончалась после жестокого избиения мужем
В институте курортологии подрались медработники. Милиция ведет проверку
В Ноокате погиб подросток, упавший с лошади
Популярные новости
$180 тысяч за&nbsp;&laquo;отмазку&raquo;: ГКНБ поймал коррупционеров с&nbsp;деньгами и&nbsp;наркотиками $180 тысяч за «отмазку»: ГКНБ поймал коррупционеров с деньгами и наркотиками
Рейды в&nbsp;Бишкеке: более 20&nbsp;человек отправлены в&nbsp;спецприемник за&nbsp;выходные Рейды в Бишкеке: более 20 человек отправлены в спецприемник за выходные
Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района
В&nbsp;центре Бишкека 24&nbsp;декабря целый день не&nbsp;будет воды В центре Бишкека 24 декабря целый день не будет воды
Бизнес
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
24 декабря, среда
10:18
В Кыргызстане ввели временный запрет на ввоз электронных сигарет В Кыргызстане ввели временный запрет на ввоз электронны...
10:09
Манас растворился в тумане: фото с площади Ала-Тоо стало хитом соцсетей
10:00
Полититоги-2025: визиты, выборы, граница. Что произошло за 12 месяцев
09:45
Мэр Ошa проверил школу Макаренко и раскритиковал завуча за сломанную парту
09:44
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания