Происшествия

Убийство школьника в Подмосковье. Напавшего на ребенка подростка арестовали

Подростку из Одинцова, убившему ребенка в элитной школе в Подмосковье, может грозить до 10 лет тюрьмы. Более длительный срок несовершеннолетнему назначить не могут, отметили юристы.

Тверской суд Москвы вынес решение об аресте 15-летнего Тимофея К.. Ему вменяют убийство малолетнего и покушение на убийство.

Напомним, 16 декабря он ранил охранника и убил 10-летнего ученика четвертого класса Кобилджона Алиева.

Перед нападением Тимофей К. спрашивал детей в школе, кто они по национальности. На Тимофее К. была экипировка с надписями, отсылающими к массовым убийствам.

Подростку предъявили обвинения по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».
