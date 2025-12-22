17:34
Происшествия

$180 тысяч за «отмазку»: ГКНБ поймал коррупционеров с деньгами и наркотиками

ГКНБ в рамках мероприятий по противодействию коррупции в правоохранительных органах задержал гражданина Кыргызстана Ж.К.Т. при получении $90 тысяч наличными.

По данным госкомитета, Ж.К.Т. действовал совместно со своим сообщником — сотрудником службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД М.А.Ж. Подозреваемые требовали $180 тысяч за содействие в изменении квалификации уголовного преступления.

Кроме того, в ходе обыска автомобиля, принадлежащего Ж.К.Т., обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, обмотанный скотчем. Внутри находилось наркотическое вещество — гашиш общим весом 105 граммов.

По данному факту проводятся следственные действия. Правовая оценка действиям задержанных будет дана по результатам расследования.
