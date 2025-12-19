Золото, лекарства и «крыша» в погонах: ГКНБ «накрыл» крупную контрабандную сеть

ГКНБ Кыргызстана пресек деятельность транснациональной преступной группировки, занимавшейся экономической контрабандой в Ошской области. В рамках спецоперации задержаны 25 участников схемы, в том числе два сотрудника Таможенной службы и военнослужащий Пограничной службы, сообщил пресс-центр госкомитета.
Контрабанду выявили в ходе досмотра пассажиров авиарейса Стамбул — Ош. В багаже отдельных граждан обнаружена крупная партия медикаментов и драгоценных изделий.
В рамках возбужденного уголовного дела задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ организаторы и активные участники группировки — три гражданина Узбекистана и пять граждан Кыргызстана.
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия. ГКНБ устанавливает других должностных лиц, причастных к преступной схеме, и окончательный размер причиненного ущерба.