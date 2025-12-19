15:44
Происшествия

В Ошской области по делу о коррупции в «Кен-Сае» задержали еще шесть госслужащих

В Ошской области по подозрению в коррупции при трансформации земельных участков в массиве «Кен-Сай» Араванского района задержаны еще шесть бывших и действующих государственных служащих. Об этом сообщили в Ошском областном управлении внутренних дел.

По его данным, в рамках расследования уголовного дела задержаны:

  • бывший специалист по земельным вопросам Нурабадского айыл окмоту Араванского района 1971 года рождения;
  • экс-глава Керме-Тоо айыл окмоту Араванского района 1955 года рождения;
  • бывший и. о. руководителя районного кадастрового государственного учреждения по земельным ресурсам, геодезии и картографии 1961 года рождения;
  • экс-начальник отдела управления градостроительства и архитектуры Араванского района 1984 года рождения;
  • техник ИЖС управления градостроительства и архитектуры Араванского района 1979 года рождения;
  • бывший и. о. руководителя районного кадастрового учреждения, в настоящее время начальник отдела той же структуры 1984 года рождения.

Все задержанные водворены в изолятор временного содержания в качестве подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по статье 336 «Коррупция» УК КР.

В ведомстве напомнили, что ранее по данному делу уже задержали пять бывших госслужащих.

В настоящее время сотрудники Араванского РОВД продолжают оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к совершению преступления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355239/
