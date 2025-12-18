Скрывался с апреля. В Бишкеке задержан подозреваемый в избиении мужчины

Сотрудники ГУВД Бишкека задержали подозреваемого в причинении вреда здоровью, который находился в розыске. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка милиции.

По данным ведомства, 25 апреля 2025 года в УВД Свердловского района с заявлением обратился гражданин С.Л.. Он сообщил, что 19 апреля около 2.30 граждане Б. и М. нанесли ему телесные повреждения и скрылись с места происшествия.

Фото ГУВД. Скрывался с апреля: в Бишкеке задержан подозреваемый в избиении

По факту следственной службой возбуждено уголовное дело по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУВД Бишкека установили местонахождение и задержали ранее объявленного судом в розыск М.Б., 1988 года рождения. Постановлением Свердловского районного суда подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

В настоящее время следственные действия продолжаются.