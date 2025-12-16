13:50
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Происшествия

МЧС объявило штормовое предупреждение: на перевалах возможны лавины и гололед

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана объявило штормовое предупреждение на 17-19 декабря в связи с ожидаемыми осадками.

По данным ведомства, в указанный период в горных районах страны прогнозируются сход снежных лавин, снежные заносы и образование гололеда. В частности, опасные условия ожидаются на следующих участках автодорог:

  • Бишкек — Ош: 121-138-й километры (перевал Тоо-Ашуу), 198-255-й километры (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан);
  • Ала-Бука — Каныш-Кыя: 68-74-й и 86-101-й километры (перевал Чапчыма);
  • Красная Горка — Ак-Таш: 0-3-й километры;
  • Мырзаке — Кара-Кульджа — Алайкуу: 65-110-й километры;
  • Каракол — Энильчек: 45-90-й километры (перевал Чон-Ашуу);
  • Балыкчи — Казарман — Джалал-Абад: 326-349-й километры (перевал Кок-Арт).

Спасатели предупреждают, что на дорогах возможны сильный гололед и ограниченная видимость. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 500 метров между транспортными средствами, избегать резких маневров и по возможности воздержаться от поездок через горные перевалы.

МЧС призывает граждан следить за обновлениями прогноза погоды и соблюдать меры безопасности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354781/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Пожар на рынке «Азиз» в Бишкеке ликвидирован
Представитель МЧС: Фейерверки и хлопушки не традиции кыргызов
Восемь расчетов тушат крупный пожар на рынке «Азиз» в Бишкеке
В Бишкеке на рынке «Азиз» произошел пожар
В селе Александровка Чуйской области ночью произошел крупный пожар на рынке
В Бишкеке пожарные отрабатывают тушение крупных пожаров в многоэтажках
Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
В ближайшее время в Бишкеке и Чуйской долине ожидается сильный ветер
На Иссык-Куле — «улан»: пыльная буря и ветер до 35 метров в секунду
В Ак-Суйском районе в снежный занос попали 11 легковушек
Популярные новости
Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и&nbsp;наркологии водворили в&nbsp;СИЗО ГКНБ Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и наркологии водворили в СИЗО ГКНБ
Экс-главу Чуйской области&nbsp;КР обвинили в&nbsp;многоженстве Экс-главу Чуйской области КР обвинили в многоженстве
ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в&nbsp;соцсетях ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в соцсетях
МВД: Задержан подозреваемый за&nbsp;призывы к&nbsp;массовым беспорядкам МВД: Задержан подозреваемый за призывы к массовым беспорядкам
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! завоевал международную премию WOW! HR&nbsp;2025 Мобильный оператор О! завоевал международную премию WOW! HR 2025
MBANK дарит покупателям Temu скидку $5&nbsp;на каждую покупку по&nbsp;картам Visa MBANK дарит покупателям Temu скидку $5 на каждую покупку по картам Visa
MMarket и&nbsp;новогоднее чудо: скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов и&nbsp;доставка подарков за&nbsp;день MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выступил партнером олимпиады по&nbsp;финбезопасности МПЦ («Элкарт») выступил партнером олимпиады по финбезопасности
16 декабря, вторник
13:32
Казахстан увеличивает поставки нефти в Кыргызстан в декабре Казахстан увеличивает поставки нефти в Кыргызстан в дек...
13:29
В России кыргызстанца оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику полиции
13:18
МЧС объявило штормовое предупреждение: на перевалах возможны лавины и гололед
13:12
В Кыргызстане на президентскую елку больше не пустят по блату
12:48
Мобильный оператор О! завоевал международную премию WOW! HR 2025