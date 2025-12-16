МЧС объявило штормовое предупреждение: на перевалах возможны лавины и гололед

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана объявило штормовое предупреждение на 17-19 декабря в связи с ожидаемыми осадками.

По данным ведомства, в указанный период в горных районах страны прогнозируются сход снежных лавин, снежные заносы и образование гололеда. В частности, опасные условия ожидаются на следующих участках автодорог:

Бишкек — Ош: 121-138-й километры (перевал Тоо-Ашуу), 198-255-й километры (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан);

Ала-Бука — Каныш-Кыя: 68-74-й и 86-101-й километры (перевал Чапчыма);

Красная Горка — Ак-Таш: 0-3-й километры;

Мырзаке — Кара-Кульджа — Алайкуу: 65-110-й километры;

Каракол — Энильчек: 45-90-й километры (перевал Чон-Ашуу);

Балыкчи — Казарман — Джалал-Абад: 326-349-й километры (перевал Кок-Арт).

Спасатели предупреждают, что на дорогах возможны сильный гололед и ограниченная видимость. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 500 метров между транспортными средствами, избегать резких маневров и по возможности воздержаться от поездок через горные перевалы.

МЧС призывает граждан следить за обновлениями прогноза погоды и соблюдать меры безопасности.