В Кара-Суу трое малолетних детей погибли от отравления угарным газом

В Кара-Суйском районе Ошской области, в селе Талдык, произошла трагедия — трое малолетних детей из одной семьи скончались в результате отравления угарным газом.

Как сообщили в пресс-службе УВД Ошской области, инцидент произошел вечером 10 декабря. По предварительным данным, причиной отравления стал угарный газ, выделившийся от горячего угля в печи.

В настоящее время по факту смерти детей назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Мать погибших детей, гражданка Т.С., 1998 года рождения, была госпитализирована в тяжелом состоянии и доставлена в реанимационное отделение.

Правоохранительные органы продолжают проверку.