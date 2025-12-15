12:42
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Происшествия

Восемь расчетов тушат крупный пожар на рынке «Азиз» в Бишкеке

Ликвидация крупного пожара, произошедшего на рынке «Азиз» в Первомайском районе столицы, находится под личным контролем заместителя министра чрезвычайных ситуаций Эрнеста Жусупова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Кыргызстана.

Возгорание произошло на рынке, расположенном на улице Ганди. Для ликвидации огня привлечены восемь пожарных расчетов. В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации возгорания.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Причины возгорания и размер материального ущерба уточняются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354594/
просмотров: 1755
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке на рынке «Азиз» произошел пожар
В селе Александровка Чуйской области ночью произошел крупный пожар на рынке
В Бишкеке пожарные отрабатывают тушение крупных пожаров в многоэтажках
Два человека погибли при пожаре в Карагандинской области
В ближайшее время в Бишкеке и Чуйской долине ожидается сильный ветер
На Иссык-Куле — «улан»: пыльная буря и ветер до 35 метров в секунду
В Ак-Суйском районе в снежный занос попали 11 легковушек
В Тюпском районе из снежного заноса освободили восемь автомобилей
В Бишкеке на улице Анкара загорелся многоэтажный дом: два яруса охватило пламя
При пожаре в кафе «3 комнаты» в Бишкеке пострадала женщина
Популярные новости
Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и&nbsp;наркологии водворили в&nbsp;СИЗО ГКНБ Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и наркологии водворили в СИЗО ГКНБ
Экс-главу Чуйской области&nbsp;КР обвинили в&nbsp;многоженстве Экс-главу Чуйской области КР обвинили в многоженстве
ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в&nbsp;соцсетях ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в соцсетях
Приостановлена работа предприятия по&nbsp;производству пенопласта в&nbsp;селе Лебединовка Приостановлена работа предприятия по производству пенопласта в селе Лебединовка
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
15 декабря, понедельник
12:38
В Кыргызстане средняя пенсия составляет 11 тысяч 300 сомов В Кыргызстане средняя пенсия составляет 11 тысяч 300 со...
12:24
Зажжение елки. Центральную площадь Бишкека временно перекроют
12:12
Кыргызстанцы стали реже использовать пиротехнику
12:00
Более 22 миллиардов сомов заработали партнеры «Яндекс Go» в 2025 году
11:49
Защищать единый рынок от небезопасной продукции намерены страны, входящие в ЕАЭС