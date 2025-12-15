Восемь расчетов тушат крупный пожар на рынке «Азиз» в Бишкеке

Ликвидация крупного пожара, произошедшего на рынке «Азиз» в Первомайском районе столицы, находится под личным контролем заместителя министра чрезвычайных ситуаций Эрнеста Жусупова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Кыргызстана.

Возгорание произошло на рынке, расположенном на улице Ганди. Для ликвидации огня привлечены восемь пожарных расчетов. В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации возгорания.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Причины возгорания и размер материального ущерба уточняются.