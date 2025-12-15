В Подмосковье за куплю-продажу новорожденного осудили уроженцев Кыргызстана

В подмосковном Щелкове суд вынес приговор супружеской паре, работнице частного медицинского центра и роженице по уголовному делу о купле-продаже новорожденного ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.



В суде установлено, что в период с декабря 2024 года по февраль 2025-го супруги, являющиеся уроженцами Кыргызстана, предложили беременной женщине, находившейся в России незаконно, продать им новорожденного.

Покупательница нашла врача-акушера частной клиники, которая за 150 тысяч рублей согласилась внести ее паспортные данные в медицинские документы роженицы.

По версии следствия, после оформления документов муж покупательницы забрал родившегося мальчика. Взамен роженице вручили пару новой обуви стоимостью 13 тысяч рублей.

Врач частной медицинской клиники Элионора Саломова и мать ребенка Марал Авазова получили 4 года колонии общего режима, а супруги Надира Аширова и Кадырбек Абдувапов — 4 года 6 месяцев.

Ребенок в настоящее время воспитывается в приемной семье.