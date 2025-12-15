11:08
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Происшествия

В Подмосковье за куплю-продажу новорожденного осудили уроженцев Кыргызстана

В подмосковном Щелкове суд вынес приговор супружеской паре, работнице частного медицинского центра и роженице по уголовному делу о купле-продаже новорожденного ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

В суде установлено, что в период с декабря 2024 года по февраль 2025-го супруги, являющиеся уроженцами Кыргызстана, предложили беременной женщине, находившейся в России незаконно, продать им новорожденного.

Покупательница нашла врача-акушера частной клиники, которая за 150 тысяч рублей согласилась внести ее паспортные данные в медицинские документы роженицы.

По версии следствия, после оформления документов муж покупательницы забрал родившегося мальчика. Взамен роженице вручили пару новой обуви стоимостью 13 тысяч рублей.

Врач частной медицинской клиники Элионора Саломова и мать ребенка Марал Авазова получили 4 года колонии общего режима, а супруги Надира Аширова и Кадырбек Абдувапов — 4 года 6 месяцев.

Ребенок в настоящее время воспитывается в приемной семье.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354541/
просмотров: 470
Версия для печати
Материалы по теме
Сохраняя семьи. Как в Бишкеке отстаивают право ребенка жить с матерью
В Минтруда сообщили подробности о задержанной по делу об убийстве новорожденного
В Турции кыргызстанка родила и оставила новорожденного на террасе. Он умер
В США каждому новорожденному будут открывать счет на $1 тысячу
Первый полет. Кыргызстанка оставила ребенка в самолете, чтобы сходить за багажом
Обеспечивать тайные роды и анонимность женщинам с проблемами предлагает депутат
Камчыбек Ташиев поделился, каким именем назвал бы новорожденного внука
В Петербурге кыргызстанка родила и оставила малыша на улице: суд вынес решение
Жительнице массива «Кызыл-Аскер» подкинули новорожденного
Брошенный на улице новорожденный в Санкт-Петербурге: кыргызстанку арестовали
Популярные новости
Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и&nbsp;наркологии водворили в&nbsp;СИЗО ГКНБ Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и наркологии водворили в СИЗО ГКНБ
Экс-главу Чуйской области&nbsp;КР обвинили в&nbsp;многоженстве Экс-главу Чуйской области КР обвинили в многоженстве
ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в&nbsp;соцсетях ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в соцсетях
Приостановлена работа предприятия по&nbsp;производству пенопласта в&nbsp;селе Лебединовка Приостановлена работа предприятия по производству пенопласта в селе Лебединовка
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
15 декабря, понедельник
11:06
Новая партия гумпомощи из России доставлена в Кыргызстан Новая партия гумпомощи из России доставлена в Кыргызста...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 15 декабря
10:53
За неделю ГУОБДД выявило более 19 тысяч фактов нарушения ПДД
10:45
Не стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на возведение 35-этажных домов
10:29
Сколько электроэнергии импортирует Кыргызстан из Туркменистана, рассказал Ибраев