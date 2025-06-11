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Экономика

В США каждому новорожденному будут открывать счет на $1 тысячу

В США новорожденным предложили открывать инвестиционный счет на $1 тысячу. Если законопроект примут, то деньги можно будет потратить на учебу и ипотеку, сообщает The Washington Post.

The Washington Post
Фото The Washington Post

Положение в продвигаемый республиканцами проект закона о сокращении налогов уже назвали «счетом Трампа». Он затронет детей, родившихся во время второго срока президента — с 2024 по 2029 год.

Первые 18 лет жизни ребенка снять деньги будет невозможно — только пополнить счет до $5 тысяч в год. При этом содержимое будет инвестировано в акции и меняться в зависимости от рыночных условий. Потратить деньги можно будет на оплату обучения, открытие бизнеса или на взнос за ипотеку. Можно и просто обналичить, но тогда придется оплатить налог.

По словам Дональда Трампа, инициатива станет хорошим подспорьем для молодых семей, если стране в будущем «немного повезет с некоторыми показателями экономики».

«Эта инициатива в поддержку семьи, которая поможет миллионам американцев использовать силу нашей экономики, чтобы поднять на ноги следующее поколение. И они действительно получат большой толчок в жизни, особенно если нам немного повезет с некоторыми показателями экономики в будущем», — сказал он.

По предварительным оценкам, расходы на реализацию проекта могут превысить $3 миллиарда в год.

Критики программы отмечают, что предложенная инициатива вкупе с сокращением поддержки мер социальной защиты, предусмотренным законопроектом, усилит классовое неравенство.

«Мне кажется, что семьи с низким доходом предпочли бы, чтобы их помощь в покупке продуктов не сокращалась, но это только мое мнение», — сказал старший директор Центра бюджетных и политических приоритетов Брендан Дьюк.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332241/
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