Общество

В Бишкеке открылся второй ресурсный центр «Эне үйү» («Дом мамы»)

В Бишкеке открылся второй ресурсный центр «Эне үйү» («Дом мамы»). Об этом сообщило Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

По его данным, ведомство, общественный фонд «Лига защитников прав ребенка» и частный фонд Mother’s Home International Foundation подписали меморандумы о сотрудничестве. Это является важным шагом в укреплении партнерства государства и гражданского сектора в сфере защиты прав и интересов детей и семей с детьми.

Сохраняя семьи. Как в Бишкеке отстаивают право ребенка жить с матерью

Министерство придает особое значение совместным усилиям по предупреждению насилия, жестокого обращения, эксплуатации и дискриминации в отношении детей, развитию механизмов альтернативной опеки и семейного воспитания.

Совместно с ОФ «Лига защитников прав ребенка» планируется продвижение программ по защите детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, повышению профессионального потенциала специалистов, работающих с детьми, и созданию эффективной системы межведомственного взаимодействия.

В рамках партнерства с фондом Mother’s Home International Foundation особое внимание уделят реализации социального проекта «Эне үйү». Это ресурсный центр поддержки матерей и детей, оказавшихся в кризисной ситуации. Проект направлен на предотвращение отказов от новорожденных посредством оказания беременным и молодым женщинам психологической, медицинской и социально-правовой помощи.

В мае 2025 года в Бишкеке открыли первый ресурсный центр «Эне үйү» («Дом мамы»).
