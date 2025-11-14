В Минтруда сообщили подробности о задержанной по делу об убийстве новорожденного

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции сообщили дополнительные сведения по делу 22-летней женщины, подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка.

По предварительным данным, задержанная заявила, что 11 ноября 2025 года родила ребенка у себя дома в Сокулуке. По ее словам, новорожденный не подавал признаков жизни, после чего она поместила его в пакет и выбросила в мусор.

Как уточнили в ведомстве, женщина прибыла из Москвы три месяца назад, является уроженкой Ошской области, работала официанткой. Она разведена и имеет старшего ребенка, который проживает у бабушки по линии отца.

В Минтруда отметили, что гражданка А. Ф., 2002 года рождения, не состоит на учете в Сокулукском районном управлении труда, социального обеспечения и миграции — ни как оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, ни как получатель пособий.

Читайте по теме На свалке найден мертвый младенец: в Сокулуке задержана 22-летняя мать

Ранее 12 ноября около 12.30 в Сокулукском районе Чуйской области местная жительница обнаружила тело новорожденной девочки на мусорной свалке в селе Комсомольском. Младенец находился в мусорном контейнере в белом пакете, завернутом в черную женскую футболку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса «Убийство матерью новорожденного ребенка».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиция установила и задержала подозреваемую. Женщина водворена в изолятор временного содержания.

Следствие продолжается.