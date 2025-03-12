Обеспечивать тайные роды и анонимность женщинам с проблемами предлагает депутат

Депутат Жогорку Кенеша Жылдыз Садырбаева инициирует изменения в Закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике», которые позволят женщинам, находящимся в трудных жизненных ситуациях или опасности, получить необходимую медицинскую помощь на условиях анонимности.

Нардеп также предлагает ввести в законодательство определение «тайные роды».

По ее словам, это процедура оказания медико-санитарной помощи беременной женщине, предоставляемая государственными или муниципальными организациями здравоохранения без предъявления документов, удостоверяющих личность и сообщения личных данных, с присвоением псевдонима и кодового слова, осуществляемая в условиях обеспечения анонимности и конфиденциальности, направленная на охрану здоровья матери и ребенка и обеспечение безопасных условий для рождения ребенка.

Беременные женщины будут вправе воспользоваться тайными родами на условиях и в порядке, предусмотренных законом.

Согласно сведениям Генеральной прокуратуры, в период с 2020 года по февраль 2025-го по фактам обнаружения брошенных новорожденных детей в журнале учета информации зарегистрировано 101 заявление и сообщение о совершении преступлений.

Жылдыз Садырбаева уточняет, что в этот период зафиксировано шесть случаев, когда родители отказались взять своего ребенка из родильного дома или мать ребенка скрылась из роддома.

Она добавила, что 76 детей были найдены подкинутыми под воротами жилых домов, в дом малютки, мечеть, больницу, парк, на улицу, в мусорный бак, либо обманом оставленные у знакомых, родственников, незнакомых лиц. Еще 19 трупов новорожденных младенцев нашли в парках, скверах, на свалках, в мусорных баках.

Между тем, по сведениями Министерства труда, социального обеспечения и миграции, количество детей, оставшихся без попечения родителей на сегодняшний день составляет 9 тысяч 194.

В период с 2020 года по февраль 2025-го были усыновлены 3 тысячи 203 ребенка.

В списке граждан, выразивших желание принять детей на воспитание, зарегистрировано 768 человек.

«Предлагаемый законопроект имеет особую важность для защиты наиболее уязвимых слоев общества — новорожденных детей и матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Создание института тайных родов позволит сохранить жизнь и здоровье детей, которые в иных обстоятельствах могли бы быть оставлены в опасных условиях или погибнуть, а также обеспечит женщинам возможность получить необходимую медицинскую помощь, сохраняя при этом их анонимность», — отметила инициатор.