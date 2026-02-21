12:37
Происшествия

Сильный ветер в Бишкеке. Дерево упало на автомобиль

В Бишкеке из-за резкого ухудшения погоды и сильных порывов ветра в разных районах города повалены деревья и сломаны крупные ветки. Об этом 24.kg сообщили представители акимиата Октябрьского района.

Поваленные деревья зафиксированы на улицах Юнусалиева, Ахунбаева, Байтика Баатыра, а также в 11-м микрорайоне.

На улице Юнусалиева сухое дерево и крупные ветви упали на припаркованный автомобиль. По информации городских служб, машину оставили на газоне.

В настоящее время муниципальные службы ведут работы по устранению последствий непогоды, расчищают проезжие части и дворы.

Муниципалитет напоминает водителям о необходимости соблюдать правила парковки и не оставлять автомобили на газонах, чтобы избежать подобных ситуаций и не затруднять работу коммунальных служб.
