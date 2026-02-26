09:44
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Общество

Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер

В ближайшие три часа и в течение дня в городе Бишкеке и Чуйской долине ожидается сильный западный ветер. Об этом сообщает пресс-центр МЧС КР со ссылкой на Гидрометеорологическую службу.

По ее данным, скорость ветра может достигать до 15–20 метров в секунду.

В такие моменты МЧС призывает жителей быть осторожными и по возможности находиться в безопасных местах. Специалисты предупреждают: необходимо держаться подальше от линий электропередачи, рекламных конструкций и деревьев, которые могут стать опасными при сильных порывах ветра.

Граждан призывают незамедлительно сообщать о возможных происшествиях по номеру 112. Звонок бесплатный, служба работает круглосуточно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363606/
просмотров: 723
Версия для печати
Материалы по теме
Сильный ветер в Бишкеке. Дерево упало на автомобиль
Из-за сильного ветра на площади Ала-Тоо временно приспустили флаг
Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
В селе Тору-Айгыр сильный ветер повредил солнечные панели на станции
В ближайшее время в Бишкеке и Чуйской долине ожидается сильный ветер
На Иссык-Куле — «улан»: пыльная буря и ветер до 35 метров в секунду
Сильный ветер в Бишкеке повалил 16 деревьев
На площади Ала-Тоо несколько раз спускали гигантский флаг
В Бишкеке ветер сорвал облицовку дома и повредил несколько машин
В Балыкчи снова ставят фонари — ранее такие же не выдержали ветра
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 23-25 февраля
Бизнес
90&nbsp;дней &laquo;Яндекс Плюса&raquo; бесплатно для абонентов MEGA 90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
Роботическая хирургия в&nbsp;Acıbadem: высокая точность и&nbsp;быстрое восстановление Роботическая хирургия в Acıbadem: высокая точность и быстрое восстановление
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
26 февраля, четверг
09:44
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу: есть погибшие Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрел...
09:35
Сотруднику ГКНБ пытались дать взятку слитками золота
09:34
Элегазовые выключатели на 112 миллионов сомов закупит НЭСК
09:24
Рубль обновил максимум года, юань ставит новый рекорд. Курс валют на 26 февраля
09:09
О качестве и стоимости услуг ОМС клиники обязаны информировать — подписан закон