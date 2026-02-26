Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер

В ближайшие три часа и в течение дня в городе Бишкеке и Чуйской долине ожидается сильный западный ветер. Об этом сообщает пресс-центр МЧС КР со ссылкой на Гидрометеорологическую службу.

По ее данным, скорость ветра может достигать до 15–20 метров в секунду.

В такие моменты МЧС призывает жителей быть осторожными и по возможности находиться в безопасных местах. Специалисты предупреждают: необходимо держаться подальше от линий электропередачи, рекламных конструкций и деревьев, которые могут стать опасными при сильных порывах ветра.

Граждан призывают незамедлительно сообщать о возможных происшествиях по номеру 112. Звонок бесплатный, служба работает круглосуточно.