Происшествия

Скандал вокруг округа № 8: суд Бишкека принял иск Джолдошевой к ЦИК

Административный суд Бишкека принял к производству иск Жылдызкан Джолдошевой, которая требует признать незаконными действия Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов и отменить ряд ее решений, связанных с итогами досрочных парламентских выборов по одномандатному округу № 8. Соответствующее определение вынес судья А.К. Досалиев 9 декабря.

В исковом заявлении Джолдошева просит суд:

  • признать незаконным и отменить пункт 2 и пункт 3 постановления ЦИК от 8 декабря 2025 года №190 о результатах выборов по округу №8;
  • признать незаконным утверждение протокола о результатах голосования, согласно которому победителем была объявлена Нуркамал Турсуналиева;
  • отменить решение ЦИК о регистрации Турсуналиевой избранным депутатом.
Читайте по теме
Жылдызкан Джолдошева просит руководство КР не допускать беззакония по округу № 8

Суд установил, что иск подан с соблюдением требований подведомственности и процессуального порядка, и принял его к производству.

Ранее ЦИК исключил Жылдызкан Джолдошеву из списка кандидатов по итогам выборов.
