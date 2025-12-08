10:59
Происшествия

В Бишкеке пьяный мужчина угрожал ножом прохожим

Сотрудники управления Патрульной службы милиции (УПСМ) 7 декабря пресекли опасные действия водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что он вел себя агрессивно и бегал по улице с ножом, создавая угрозу окружающим. Экипаж УПСМ оперативно прибыл на место, обезвредил правонарушителя и доставил его в отделение милиции.


При задержании мужчина признал свою вину и пояснил, что действительно управлял авто в состоянии алкогольного опьянения. На него составлен протокол о правонарушении, материалы направлены для дальнейшего разбирательства.

УПСМ напоминает: управление транспортом в нетрезвом состоянии — прямой путь к трагедии. Немедленные и решительные меры будут принимать в отношении каждого, кто ставит под угрозу жизнь и безопасность граждан.
