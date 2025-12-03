11:47
Происшествия

Детсад «Золотой колосок» и гектар земли в Аламедине возвращены государству

Генеральная прокуратура выявила незаконное использование здания детского сада «Золотой колосок» и прилегающего земельного участка площадью 1 гектар в Аламединском районе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным проверки, муниципальное имущество длительное время находилось в пользовании частных лиц с нарушением установленного порядка. Объекты не были поставлены на муниципальный баланс, отсутствовала надлежащая регистрация прав владения и пользования.

генпрокуратуры
Фото генпрокуратуры

В результате принятых мер прокурорского реагирования здание детсада и земельный участок общей стоимостью 111 миллионов 93 тысячи сомов возвращены в государственную собственность.

Надзорный орган продолжает работу по пресечению незаконного использования муниципального имущества.
