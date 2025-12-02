15:22
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Происшествия

В Новой Зеландии мужчина проглотил кулон Fabergé

Фото из интернета

Полиция Новой Зеландии обвинила 32-летнего мужчину в краже после того, как он проглотил кулон Fabergé. Об этом пишет The Guardian.

Кулон из фильма о Джеймсе Бонде «Осьминожка» сделан из 18-каратного золота и покрыт зеленой эмалью гильоше. Внутри подвески находится миниатюрный золотой осьминог с двумя глазами из черных бриллиантов. Кулон украшен 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. Украшение стоимостью $19,2 тысячи пока «не найдено».

По словам начальника центрального округа города Грэя Андерсона, сотрудники ювелирного магазина Partridge Jewellers в центре Окленда сообщили, что мужчина взял кулон и проглотил его.

«Патрульная группа центра Окленда приехала через несколько минут и задержала подозреваемого прямо в магазине», — сказал он.

Сообщается, что 32-летнему мужчине предъявили обвинение в краже кулона. Его взяли под стражу. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/353114/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали подозреваемого в серии карманных краж в маршрутках
Подозреваемого в 29 кражах из магазинов мобильной техники задержали в Караколе
В Бишкеке под электронное наблюдение отправили мужчину за кражу из частного дома
Из музея в Калифорнии украли более тысячи экспонатов
В Бишкеке подросток снимал номера с автомобилей
В Аламединском районе поймали воров, охотившихся за деньгами и ювелиркой
В Бишкеке задержали бывших членов ОПГ Камчи Кольбаева за кражу у бизнесмена
В Египте украли и переплавили золотой браслет фараона возрастом 3 тысячи лет
Более сотни краденых телефонов изъяли на Ошском базаре в Бишкеке
В Балыкчи задержан член ОПГ по прозвищу Веселый. Подозревается в краже
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных &laquo;премиум-продуктов&raquo; В Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных «премиум-продуктов»
Подкуп голосов. Арестованы родственники кандидата, снятой с&nbsp;выборов Подкуп голосов. Арестованы родственники кандидата, снятой с выборов
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
Беспилотник Bayraktar впервые сбил самолет ракетами &laquo;воздух&nbsp;&mdash; воздух&raquo; Беспилотник Bayraktar впервые сбил самолет ракетами «воздух — воздух»
Бизнес
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
2 декабря, вторник
15:00
Кыргызстан готовится к протестам? Аналитика по итогам парламентских выборов Кыргызстан готовится к протестам? Аналитика по итогам п...
14:58
В Новой Зеландии мужчина проглотил кулон Fabergé
14:36
После пожара. Сроки завершения ремонта в НИИХСиТО сдвинулись
14:35
Виновника гибели в ДТП Miss Universe Beauty 7 раз задерживали пьяным за рулем
14:29
Мирланбек Казыбай уулу стал заместителем мэра Оша