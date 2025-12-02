В Новой Зеландии мужчина проглотил кулон Fabergé

Полиция Новой Зеландии обвинила 32-летнего мужчину в краже после того, как он проглотил кулон Fabergé. Об этом пишет The Guardian.

Кулон из фильма о Джеймсе Бонде «Осьминожка» сделан из 18-каратного золота и покрыт зеленой эмалью гильоше. Внутри подвески находится миниатюрный золотой осьминог с двумя глазами из черных бриллиантов. Кулон украшен 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. Украшение стоимостью $19,2 тысячи пока «не найдено».

По словам начальника центрального округа города Грэя Андерсона, сотрудники ювелирного магазина Partridge Jewellers в центре Окленда сообщили, что мужчина взял кулон и проглотил его.

«Патрульная группа центра Окленда приехала через несколько минут и задержала подозреваемого прямо в магазине», — сказал он.

Сообщается, что 32-летнему мужчине предъявили обвинение в краже кулона. Его взяли под стражу.