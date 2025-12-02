10:39
Происшествия

В городе Ош проверяют видео о возможном подкупе голосов

Ошское областное управление внутренних дел начало проверку после появления в социальных сетях видео, которое может свидетельствовать о факте подкупа голосов во время досрочных выборов в Жогорку Кенеш. 

из интернета
Фото из интернета. В Оше проверяют видео о возможном подкупе голосов

Как сообщили в ведомстве, на странице Azia Kyrgyzstan в Facebook опубликовано 28-секундное видео, снятое предположительно на участке № 5249. На кадрах видно, как неизвестные, по предварительным данным, могут пытаться получить голос избирателя за денежное вознаграждение.

Сообщение зарегистрировано в милиции, начаты доследственные проверки. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют достоверность информации.

Проводятся необходимые процессуальные мероприятия.
