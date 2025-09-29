В Казахстане введен мораторий на ряд бюджетных расходов

В Казахстане введен мораторий на отдельные бюджетные расходы и использование сэкономленных средств. Соответствующее постановление принято правительством. Приостановка будет действовать до 31 декабря 2028 года.

Согласно документу, вводится мораторий на выделение бюджетных средств при планировании расходов республиканского и местных бюджетов на:

новые инициативы в социальной сфере;

создание новых внебюджетных фондов;

строительство и приобретение новых административных зданий и комплексов государственных органов, за исключением объектов административно-территориальных единиц, образованных с 2022 года;

строительство новых объектов и сооружений организаций культуры.

Мораторий также распространяется на самостоятельное использование администраторами бюджетных программ и субъектами квазигосударственного сектора сэкономленных средств, образовавшихся по бюджетным программам развития и капитальным расходам по результатам государственных закупок.

Меры не распространяются на случаи, связанные с выполнением мероприятий, предварительно согласованных с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию, государственному планированию, региональной политике, бюджетной политике с учетом требований Бюджетного кодекса РК.

Высвободившиеся средства будут перераспределены на приоритетные проекты, обеспечивающие экономический рост, отмечается в документе.