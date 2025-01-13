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Задержание еще одного члена партии «Социал-демократы». Комментарий милиции

Член политической партии «Социал-демократы» Анарбек Катаганов вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о подкупе голосов избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел Бишкека.

Напомним, что Кадырбек Атамбаев заявил на своей страничке в Facebook, что члена партии «Социал-демократы» Анарбека Катаганова задержали правоохранители.

«12 января Катаганов был приглашен Следственной службой ГУВД Бишкека для дачи показаний в качестве свидетеля. Дело расследуется по статье «Подкуп голосов избирателей » УК КР. Все следственные мероприятия были проведены в присутствии адвоката Анарбека Катаганова с соблюдением всех норм», — говорится в сообщении.

Напомним, 15 ноября 2024 года Свердловский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении лидера политической партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и задержанных членов в виде ареста. Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер водворили в СИЗО-1 до 13 января 2025-го.

13 ноября в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора, предположительно, начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на выборах депутатов местных кенешей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316650/
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