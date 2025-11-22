12:03
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Происшествия

За призывы к массовым беспорядкам задержан Темирлан Султанбеков

В Кыргызстане задержан лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков, призывавший к массовым беспорядкам. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в милицию поступила оперативная информация о том, что он призывал к смене власти путем массовых беспорядков.

«По факту возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» УК КР. Организованы необходимые следственно-оперативные мероприятия. По месту проживания Султанбекова. проведены обыски. Подозреваемый доставлен в Следственную службу МВД. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.
