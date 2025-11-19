19:04
Происшествия

Пограничники Кыргызстана пресекли незаконный вывоз скота в Таджикистан

Пограничники в Баткенской области Кыргызстана пресекли незаконный вывоз скота в Таджикистан. Об этом сообщило управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Как отмечается, вчера примерно в 20.40 личный состав пограничной заставы «Кулунду» Лейлекского пограничного отряда пресек незаконное перемещение крупного рогатого скота (КРС) через государственную границу.

Пограничный наряд задержал 38-летнего жителя села Раззаков Лейлекского района, который пытался нелегально перевести в Таджикистан четырех быков. Нарушитель задержан на кыргызской территории, примерно в 40 метрах от линии границы.

Отметим, что в Кыргызстане постановлением кабинета министров введен временный запрет на вывоз из страны скота для стабилизации цен на мясо.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/351511/
