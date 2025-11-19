Пограничники Кыргызстана пресекли незаконный вывоз скота в Таджикистан

Пограничники в Баткенской области Кыргызстана пресекли незаконный вывоз скота в Таджикистан. Об этом сообщило управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Как отмечается, вчера примерно в 20.40 личный состав пограничной заставы «Кулунду» Лейлекского пограничного отряда пресек незаконное перемещение крупного рогатого скота (КРС) через государственную границу.







Отметим, что в Кыргызстане постановлением кабинета министров введен временный запрет на вывоз из страны скота для стабилизации цен на мясо.