Кабмин продлил запрет на экспорт скота из Кыргызстана

Фото из интернета. Экспорт живого скота из Кыргызстана ограничат: кабмин продлил запрет

В Кыргызстане внесены изменения в постановление правительства от 20 августа 2025 года № 506, которым временно запрещен вывоз из страны сельскохозяйственных животных — крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

Как пояснили в кабмине, мера связана с обеспечением продовольственной безопасности и стабилизацией цен на мясо и другие продукты питания на внутреннем рынке.

Согласно документу, государственным оператором по экспорту живого скота определено ОАО «Кыргыз Агрохолдинг». Также уточнено, что отдельные положения постановления вступают в силу с 10 сентября 2025 года.

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введенных ограничениях. Министерство иностранных дел должно проинформировать Исполнительный комитет СНГ.

Кроме того, Государственная таможенная служба, Минсельхоз, а также Погранслужба ГКНБ получили задание усилить контроль и не допустить незаконного вывоза животных за пределы Кыргызстана.

Постановление вступает в силу с 10 сентября 2025 года.