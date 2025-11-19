Поступок жителя Кыргызстана с ягненком возмутил пользователей соцсетей

В социальных сетях набирает просмотры видеоролик, на котором мужчина держит в руках ягненка и в шутливой форме использует животное как «орудие». Запись вызвала негативную реакцию у пользователей.

На кадрах видно, что животному действия мужчины доставляют явный дискомфорт, однако тот продолжает свое поведение, сопровождая происходящее смехом. Комментаторы отметили, что подобные «шутки» являются недопустимыми и могут рассматриваться как жестокое обращение с животными.

Пользователи соцсетей призвали компетентные органы обратить внимание на инцидент и подчеркнули необходимость бережного отношения к животным.