Происшествия

Поступок жителя Кыргызстана с ягненком возмутил пользователей соцсетей

В социальных сетях набирает просмотры видеоролик, на котором мужчина держит в руках ягненка и в шутливой форме использует животное как «орудие». Запись вызвала негативную реакцию у пользователей.

На кадрах видно, что животному действия мужчины доставляют явный дискомфорт, однако тот продолжает свое поведение, сопровождая происходящее смехом. Комментаторы отметили, что подобные «шутки» являются недопустимыми и могут рассматриваться как жестокое обращение с животными.

Пользователи соцсетей призвали компетентные органы обратить внимание на инцидент и подчеркнули необходимость бережного отношения к животным.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/351462/
просмотров: 900
