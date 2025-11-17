В аэропорту города Ош задержали двух мужчин за незаконный обмен валюты

В международном аэропорту Оша задержаны двое граждан, занимавшиеся нелегальным обменом валюты. Об этом сообщили в пресс-службе Ошского УВД.

По данным милиции, в отдел авиационного транспорта поступила информация о факте осуществления валютных операций без лицензии на территории аэропорта. В ходе проверки установлены и задержаны двое мужчин: К. уулу А., 1994 года рождения, и Т.М., 1979 года рождения.

Материалы переданы в Национальный банк. Там в отношении задержанных вынесли постановление о назначении штрафа по статье 299 Кодекса о правонарушениях. Каждый из них оштрафован на 17 тысяч 500 сомов.