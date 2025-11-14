В Бишкеке задержан четвертый участник крупного кибермошенничества

В городе Бишкеке 14 ноября задержали еще одного подозреваемого по делу о кибермошенничестве на 7 миллионов 500 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Злоумышленники, выдав себя за сотрудников ГКНБ и Нацбанка, обманом забрали у гражданина У.К. большую сумму денег. Оперативники установили и задержали четвертого соучастника преступной схемы — гражданина Р.Т., 1992 года рождения. Отмечается, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи, разбой и сбыт наркотических средств.

Фото ГУВД Бишкека

Следствием установлено, что противоправные действия Р.Т. совершались на территории города Бишкека, а также Чуйской и Иссык-Кульской областей. Задержанный осуществлял мошеннические операции через мессенджер Telegram и передавал похищенные денежные средства, общая сумма которых превышает 1 миллион сомов.

Р.Т. задержан и водворен в ИВС. Следствие продолжает искать других участников преступной группы.

Ранее оперативники управления уголовного розыска ГУВД Бишкека задержали нескольких подозреваемых по этому делу. Накануне был задержан третий фигурант — гражданин С.Н., 1993 года рождения, который координировал противоправную деятельность через Telegram-канал.