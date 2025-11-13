Венесуэла объявила мобилизацию силовых структур из-за авианосца США

Министр народной власти по обороне Венесуэлы заявил о начале масштабной мобилизации и проведении военных учений силовых структур из-за захода в зону Карибов авианосца США «Джеральд Форд». Об этом сообщил информационный сайт RT.

Происходит массовое развертывание сухопутных, воздушных, военно-морских, речных и ракетных сил, активированы органы руководства обороны с целью координации набора людей.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации 25 тысяч солдат из-за дежурящих у берегов республики американских кораблей.