В Пакистане смертник устроил взрыв у здания суда: есть погибшие

Более 10 человек погибли в результате взрыва в Исламабаде, сообщает CNN. Взрыв в столице Пакистана унес жизни 12 человек, еще 20 ранены, заявили медики.

Источник в Службе безопасности Пакистана сообщил, что взрыв возле здания городского суда расследуется как теракт, совершенный смертником.

Взрыв произошел на парковке возле судебного комплекса — в районе, где сосредоточены правительственные учреждения.

Ответственность за него пока никто не взял, однако источник CNN утверждает, что взрыв совершили боевики, связанные с афганским движением «Талибан» и Индией.

Он произошел менее чем через день после нападения боевиков на кадетский колледж на северо-западе Пакистана.