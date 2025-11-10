Кудрета Тайчабарова отправили в СИЗО-1 до 30 декабря по делу об ОПГ

Первомайский районный суд Бишкека избрал в отношении Кудрета Тайчабарова меру пресечения по уголовному делу и поместил его в следственный изолятор № 1 до 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Кудрету Тайчабарову предъявили обвинение по части 2 статьи 261 «Создание организованной группы или участие в ней» УК КР.

Ранее его задержали сотрудники Министерства внутренних дел по подозрению в связях с организованными преступными структурами.

В материалах МВД отмечено, что Кудрет Тайчабаров заявлял о намерении баллотироваться в депутаты. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов его кандидатуру отклонила.