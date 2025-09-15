Возьмите наши. В КНР заканчиваются отходы для мусоросжигательных заводов

На китайских заводах заканчивается мусор для сжигания из-за замедления потребления, сокращения численности населения и ужесточения правил утилизации отходов. Об этом сообщает Financial Times.

«Десять лет назад КНР вложила значительные средства в огромную сеть заводов по сжиганию отходов, чтобы решить проблему «мусорных осад», от которых страдали ее города», — говорится в материале.

По данным Глобального совета по исследованиям и технологиям переработки отходов в энергию, в настоящее время в Китае насчитывается более 1 тысячи мусоросжигательных электростанций, что составляет более половины мировых мощностей по выработке энергии из отходов. При этом заводы способны сжигать более 1,1 миллиона тонн мусора в день, что значительно превышает установленные правительством целевые показатели.

Все это привело к тому, что все большему числу операторов приходится сталкиваться с проблемой избыточных мощностей — некоторые из мусоросжигательных заводов простаивают большую часть года или весь год, а другие начали закупать промышленные отходы со строительных площадок или мусор у местных органов власти.