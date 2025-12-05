В Бишкеке выписано 290 протоколов на 2,9 миллиона сомов за сжигание мусора

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека с начала 2025 года провела 204 рейда среди хозяйствующих субъектов и жителей частного сектора на предмет соблюдения экологических норм. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По фактам сжигания сухой травы, бытовых, строительных и швейных отходов составлено 290 протоколов на 2 миллиона 903 тысячи 500 сомов.

За 11 месяцев проинспектировано более 650 объектов, включая промышленные предприятия, бани, сауны и частные жилые дома.

Муниципальная инспекция напоминает жителям и организациям о недопустимости сжигания твердых бытовых отходов, сухой травы и других видов мусора, за это предусмотрена ответственность: 7, 5 тысячи сомов для физических лиц и 23 тысячи сомов для юридических лиц.